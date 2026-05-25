НовостиОбщество25 мая 2026 6:34

Уровень воды поднялся в реке Куме на Ставрополье

В крае действует штормовое предупреждение
Ева ТКАЧЕНКО
Уровень воды поднялся в реке Куме на Ставрополье. Фото: соцсети Николая Бондаренко

В Предгорном округе Ставрополья заметно поднялся уровень воды в реке Куме. Вид на реку в окрестностях Бекешевской глава округа Николай Бондаренко назвал впечатляющим и даже угрожающим. Однако поводов для беспокойства, по его словам, пока нет.

В крае действует штормовое предупреждение. Все службы ориентированы на отслеживание ситуации.

«Покажу, как выглядит река Кума в окрестностях Бекешевской. Выглядит, конечно, впечатляюще и даже угрожающе. Уровень несомненно поднялся, но пока поводов до беспокойства нет», – сообщил Николай Бондаренко.

Тем временем четыре населенных пункта округа остались без электричества. Это села Суворовская, Юца, Новая Пролетарка и Садовое. Сроки восстановления подачи ресурса пока неизвестны.

