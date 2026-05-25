Губернатор Ставрополья поздравил «Комсомольскую правду» со 101-летием

Губернатор Ставрополья поздравил «Комсомольскую правду» с 101-летием

Губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров поздравил коллектив и читателей газеты «Комсомольская правда» со 101-летием со дня выхода первого номера издания. По его словам, за более чем вековую историю газета стала одним из самых узнаваемых СМИ страны и сохранила доверие нескольких поколений читателей.

Губернатор добавил, что «Комсомольская правда» всегда оставалась рядом с людьми, рассказывала о важных событиях, поднимала общественно значимые темы и уделяла внимание судьбам простых людей. Отдельно он отметил внимание редакции к Ставрополью, его жителям, культурной жизни и развитию региона.

«И сегодня “Комсомольская правда” уверенно развивается, объединяя замечательные традиции издания и современные медиаподходы. Ставропольцы ценят внимание издания к жизни нашего края, его людям, достижениям, культурному и экономическому развитию», – поделился Владимиров.

Он также поблагодарил сотрудников редакции за объективность, профессионализм и ответственное отношение к работе, пожелав коллективу здоровья, новых проектов и преданной аудитории.

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию: danil.yurkov@phkp.ru