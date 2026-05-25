На Ставрополье ввели режим повышенной готовности из-за непогоды

На Ставрополье официально ввели режим повышенной готовности из-за ухудшения погоды. Соответствующее распоряжение губернатора края опубликовали 24 мая на портале правовой информации.

Причиной стали сильные дожди, ливни с грозами, град и порывистый ветер до 20-25 метров в секунду. Режим будет действовать с 24 мая до особого распоряжения.

На фоне непогоды в крае уже фиксируют подъем уровня воды в реках. Ранее глава Предгорного округа Николай Бондаренко рассказал, что в районе станицы Бекешевской заметно поднялась река Кума. По его словам, ситуация пока остается под контролем.

Сейчас экстренные службы региона переведены в режим повышенной готовности. Муниципалитетам поручили следить за паводковой обстановкой, информировать жителей и при необходимости организовывать оповещение населения через громкоговорители, СМИ и мобильную связь.

Отдельное внимание уделят территориям, которые могут попасть в зону подтопления. В случае ухудшения ситуации власти должны будут оперативно предупреждать людей об угрозе и возможной эвакуации.

