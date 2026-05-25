После схода лавины в Чечне нашли двух пропавших рабочих. Фото: стоп-кадр видео Альберта Рабуева

В Итум-Калинском районе Чечни завершились поиски двух человек, пропавших после схода лавины в приграничной зоне. Одного из рабочих удалось спасти и доставить в больницу, второй погиб. Об этом сообщил глава района Альберт Рабуев.

Лавина сошла в районе Терлойского сельского поселения. В момент происшествия рабочие занимались расчисткой дороги. После схода снежной массы мужчины перестали выходить на связь, и спасатели начали масштабную поисковую операцию.

Работы велись в районе села Малхиста и хутора Терти. К поискам привлекли спасателей, спецтехнику и сотрудников различных служб. Ранее глава Чечни Рамзан Кадыров поручил руководству района и местному отделу полиции лично контролировать ситуацию.

Спустя двое суток поисков пропавших удалось обнаружить.

«Благодаря слаженным действиям спасателей и специалистов, пропавших людей удалось обнаружить. К сожалению, одного из них спасти не удалось, однако другого уже доставили в больницу», – сообщил глава Итум-Калинского района Альберт Рабуев.

Угрозы жизни пострадавшего сейчас нет. Он также поблагодарил всех участников операции за работу в сложных условиях и отметил профессионализм спасателей.

Уважаемые читатели!

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и в MAX. Присоединяйтесь к нашим группам в социальных сетях Вконтакте и Одноклассниках

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию: danil.yurkov@phkp.ru