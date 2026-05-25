С мамой искусанного в детсаду Минвод мальчика встретилась министр образования

Мария Смагина лично посетила садик, где пострадал малыш. Фото: минобр СК

Министр образования Ставрополья Мария Смагина посетила детский сад в Минеральных Водах, где ребенок получил серьезные повреждения. Мама мальчика насчитала на теле сына, помимо многочисленных ссадин и гематом, 16 укусов.

«Встретилась с семьей пострадавшего мальчика, заведующей, воспитателем, другими родителями. После общения посетила группу детей, чтобы увидеть, в каких условиях они проводят время. Это важно для понимания общей атмосферы и обстановки в в образовательной организации», – рассказала глава краевого минобра.

Мария Смагина уточнила, что ведомство пока не может дать оценку возникшей ситуации или назвать виновных лиц – идет досудебное разбирательство, компетентные органы разбираются в произошедшем.

Министр призвала всех родителей, педагогов и руководителей образовательных учреждений сохранять спокойствие и доверять профессиональным службам, работающим над разрешением данной ситуации. Ранее «КП-Северный Кавказ» сообщала, что проверку начали сотрудники минераловодского отделения по делам несовершеннолетних и Следственного управления СКР по Ставропольскому краю.