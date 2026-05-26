Канатную дорогу в Кисловодске временно закрыли из-за сильного ветра

Администрация национального парка «Кисловодский» временно приостановила работу канатной дороги. Причина – неблагоприятные погодные условия. Сильный ветер делает эксплуатацию подъемника небезопасной для пассажиров.

Как только погода наладится и риски исчезнут, канатку снова запустят. Об этом дополнительно сообщат сотрудники парка.

«Необходимо соблюдать правила безопасности. При сильном ветре запуск подъемника запрещен из-за риска для пассажиров. Как только погодные условия станут безопасными для эксплуатации, сотрудники национального парка возобновят работу канатной дороги», – рассказал мэр Кисловодска Евгений Моисеев.

Ранее сообщалось, что на Ставрополье продлили штормовое предупреждение до 29 мая. В ближайшие дни в крае ожидаются сильные дожди, ливни с грозами, град и ветер порывами 20-25 метров в секунду.

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию: danil.yurkov@phkp.ru