В Пятигорске две недели будут ремонтировать городские котельные

В Пятигорске начались плановые профилактические работы на городских котельных. Ремонт продлится две недели, он проходит в рамках подготовки к следующему отопительному сезону.

Как сообщил мэр города Дмитрий Ворошилов, работы идут по графику. На сегодняшний день специалисты уже завершили ремонт котельной «Дом Советов» на улице Коста Хетагурова. Сейчас бригады продолжают работы на котельных «Импульс» и «Белая Ромашка» на Московской улице.

Из-за профилактики часть горожан временно останется без горячего водоснабжения. График отключений опубликовали на сайте администрации города.

Похожие работы сейчас проходят и в других частях края. Ранее сообщалось, что в Ставрополе с 1 июня на плановый ремонт остановят сразу три котельные. Под отключение горячей воды попадут десятки домов Ленинского и Октябрьского районов.

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию: danil.yurkov@phkp.ru