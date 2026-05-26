Последний звонок в Кисловодске прозвенел для десяти тысяч школьников

В образовательных организациях города прошли торжественные линейки. Фото: администрация Кисловодска

26 мая в школах Кисловодска прозвенел последний звонок для более чем десяти тысяч учеников. Как сообщили в городской администрации, в честь этого события в образовательных учреждениях города-курорта прошли торжественные линейки для более тысячи девятиклассников, около 400 одиннадцатиклассников, а также почти тысяча первоклассников, которые успешно завершили свой первый учебный год.

С этим важным этапом в жизни школьников поздравил глава Кисловодска Евгений Моисеев, отмечая, что последний звонок — это значимое событие, символизирующее переход во взрослую жизнь.

«От всей души поздравляю наших ребят. Особую благодарность выражаю педагогам за их самоотверженный труд и родителям за постоянную поддержку. Впереди у выпускников — экзамены, выбор профессии и новые жизненные горизонты. Желаю всем удачи, уверенности в своих силах и спокойствия на этом пути», - сказал он.

Между тем, ранее губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров обратился с напутственными словами к 40 тысячам выпускников региона.

