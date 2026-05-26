Туристку из Подмосковья спасли после травмы ноги в горах Карачаево-Черкесии

Женщина получила травму ноги и не могла самостоятельно передвигаться. Фото: соцсети МЧС по КЧР.

В Карачаево-Черкесии сотрудники МЧС России эвакуировали туристку из Московской области, которая получила травму ноги во время прогулки по экологической тропе в посёлке Романтик на курорте «Архыз». Женщина не могла передвигаться самостоятельно, поэтому прибывшие специалисты ВТРК «Архыз» и спасатели Карачаево-Черкесского поисково-спасательного отряда МЧС России имени В. М. Дзераева на месте сначала оказали ей первую помощь.

Пострадавшую транспортировали на носилках, спустили с высокогорья и передали медицинским работникам, уточнили в региональном главке МЧС. Всего в операции участвовали восемь спасателей и три единицы техники.

Напомним, ранее сообщалось, что 30 детей и 45 взрослых эвакуировали в Ингушетии из затопленных домов. В готовность приведены пункты временного размещения в Карабулаке, Сунже, Сунженском и Джейрахском районах.

Уважаемые читатели!

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и в MAX. Присоединяйтесь к нашим группам в социальных сетях Вконтакте и Одноклассниках

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию: danil.yurkov@phkp.ru