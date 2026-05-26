Водитель реанимобиля и пассажир легковушки пострадали в ДТП в столице КЧР

В Черкесске произошло дорожно-транспортное происшествие с участием реанимобиля и автомобиля ВАЗ-2110. В результате столкновения травмы получили два человека – водитель кареты скорой помощи и пассажир легковушки. Как сообщили в пресс-службе МВД по Карачаево-Черкесии, авария случилась на проспекте Ленина.
"Сейчас сотрудники полиции выясняют обстоятельства и причины произошедшего", – говорится в сообщении МВД республики.
Напомним, ранее сообщалось, что вечером во вторник, 26 мая, в горах Карачаево-Черкесии была организована спасательная операция: туристка из Подмосковья получила травму ноги и запросила помощь. Спасатели оказали первую помощь пострадавшей и на носилках спустили с высокогорья к медикам.
