Автомобиль нашли в реке у станицы Бекешевской на Ставрополье

В Предгорном округе Ставрополья спасатели обнаружили легковой автомобиль в пойме реки Тамлык возле станицы Бекешевской. Специалисты выясняют, есть ли в машине пострадавшие.

Об этом сообщил глава округа Николай Бондаренко. По его словам, из-за положения автомобиля пока невозможно определить, находились ли внутри люди.

На место происшествия выехали спасатели-водолазы. Им предстоит обследовать машину и оценить обстановку. Параллельно проверку проводят сотрудники полиции.

«Полиция проводит проверку. Держу ситуацию на контроле. Друзья, будьте предельно осторожны: разливы рек таят опасность», – обратился к жителям Николай Бондаренко.

Ситуация остается на контроле местных властей и экстренных служб.

Напомним, из-за сильных ливней в последние дни Ставрополье страдает от подтоплений. Так, по состоянию на 25 мая в крае оказался подтоплен 61 придомовой участок в четырех селах.

