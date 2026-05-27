Прокуратура потребовала наладить работу ливневок в Шпаковском округе Ставрополья. Фото: прокуратура СК

После сильных дождей, которые накрыли Шпаковский округ Ставрополья в мае, прокуратура заинтересовалась работой системы водоотведения. Поводом стали публикации в СМИ и жалобы жителей на подтопленные дворы и проблемы с ливневками.

Обильные осадки привели к резкому увеличению объема сточных вод. В результате часть элементов канализационной инфраструктуры не справилась с нагрузкой и вышла из строя.

Во время проверки выяснилось, что коммунальные службы оказались недостаточно готовы к работе в условиях затяжной непогоды. По данным прокуратуры, аварийные работы проводились несвоевременно, а контроль за состоянием сетей был организован не в полной мере.

«Ресурсоснабжающая организация не в полной мере подготовилась к работе в условиях интенсивных дождей», – сообщили в прокуратуре Ставропольского края.

После проверки руководителю местного подразделения коммунального предприятия внесли представление. Сейчас устранение нарушений находится на контроле надзорного ведомства.

Напомним, в последние недели жители округа регулярно публиковали кадры подтопленных улиц, дворов и дорог. В некоторых местах скапливалось настолько много воды, что автомобили буквально плыли по проезжей части, а людям приходилось обходить огромные лужи по обочинам.

Уважаемые читатели!

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и в MAX. Присоединяйтесь к нашим группам в социальных сетях Вконтакте и Одноклассниках

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию: danil.yurkov@phkp.ru