В Ставропольском крае продолжает действовать штормовое предупреждение из-за сильных дождей с грозами. Накануне мощный ливень затопил десятки улиц в разных муниципалитетах. Местные жители жалуются, что из-за воды не могут добраться до работы. А непогода пока уходить и не думает: по прогнозам синоптиков, дожди сохранятся в регионе до конца весны.

После ночного апокалипсиса в Минераловодском округе на федеральной трассе «Кавказ» частично затопило проезжую часть. Из-за этого автомобилисты не могут нормально проехать этот участок – здесь образовались пробки. Госавтоинспекция региона предупреждает:

«Уважаемые водители, заблаговременно снижайте скорость при подъезде к таким участкам, помните об эффекте "аквапланирования" и возможной потере управления транспортом».

Одновременно с этим локальные подтопления случились сразу в нескольких районах Минеральных Вод. Так, в селе Канглы подтопленными оказались сразу несколько дворов. В дома, к счастью, вода не попала. Такая же ситуация сложилась в поселке Ленинском. Здесь подтопило улицы Чернышевского, Восточную и Карла Маркса. Глава муниципалитета Максим Гаранжа сообщил, что на местах уже работают специалисты. Они обследуют территории и делают все, чтобы остановить потоки воды.

«Что касается водных объектов на территории округа: уровень воды в реке Суркуль незначительно повысился, а в реке Кума остается в пределах нормы».

РСЧС Ставрополья тем временем сообщает, что на реке Калаус уровень воды достиг опасных отметок. Повышение ожидается 27 мая и продолжится в течение суток 28, 29 и 30 мая.

В соседнем Невинномысске ситуация тоже тревожная. Обстановку прокомментировал мэр города Михаил Миненков:

«Дожди не прекращаются уже второй месяц, и земля попросту не успевает впитывать всю эту воду. По полям вокруг города растекаются огромные массы воды, она стекает в городские каналы и ливневки. Мы без остановки чистим ливневые системы, пробиваем засоры, продуваем – но вода появляется вновь, и из-за этого возникают неудобства».

В соцсетях местные делятся видео затоплений. Около одного из складов образовалось настоящее озеро – рабочие не могут дойти до места работы. Шутят, что придется добираться вплавь.

По данным сервиса «Грозы и наводнение на юге России», такая сложная обстановка на Кавказе связана с тем, что конец мая – начало июня – один из самых опасных периодов с точки зрения сильных гроз и сопутствующих конвективных явлений. По предварительным расчетам метеорологов, погода в норму пока не придет. 28 мая на Ставрополье и соседних республиках ожидается градоопасная ситуация и грозовые штормы:

«В зоне риска: Кавказские Минеральные Воды, Черкесск, Невинномысск, Зеленокумск, Новопавловск, Прохладный, Моздок».

Как сообщает гидрометцентр Ставрополья, сильные дожди в регионе будут также сопровождаться похолоданием. К концу недели столбики термометров ночью опустятся до +8 градусов. Максимальная температура воздуха днем – +19 градусов. Скорость ветра при этом составит 6-11 м/с с порывами до 15-18 м/с.

danil.yurkov@phkp.ru