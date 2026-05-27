Склад компании в Невинномысске подтопило после сильных ливней Фото: Иван МАКЕЕВ. Перейти в Фотобанк КП

В Невинномысске после затяжных дождей затопило территорию возле склада одной из компаний. В соцсетях местные жители публиковали видео с огромной лужей, через которую пробирались люди.

На фоне подтоплений мэр Невинномысска Михаил Миненков сообщил, что городские службы продолжают работать в усиленном режиме. По его словам, дожди идут уже долгое время, а земля просто не успевает впитывать такое количество воды.

«Мы без остановки чистим ливневые системы, пробиваем засоры, продуваем – но вода появляется вновь, и из-за этого возникают неудобства», – написал мэр.

По словам Миненкова, вода с полей вокруг города стекает в каналы и ливневки Невинномысска, из-за чего возникают локальные подтопления. Сейчас на местах работают сотрудники коммунальных служб, спасатели и аварийные бригады. Для откачки воды используют насосы и помпы, также помогает техника строительных организаций.

Жителей просят быть осторожнее на дорогах и по возможности объезжать подтопленные участки. Особенно это касается автомобилистов – из-за глубоких луж есть риск потерять управление или повредить машину.

Михаил Миненков добавил, что, несмотря на сложную ситуацию, серьезных разрушений и пострадавших в городе нет. При этом прогноз погоды пока остается неблагоприятным – дожди продолжаются.

