Бойцу СВО в Пятигорске отказали в положенной выплате за медаль Жукова

Фото: Артем КИЛЬКИН.

В Пятигорске прокуратура обеспечила выплату ветерану боевых действий, который был награждён медалью Жукова. Как сообщает пресс-служба краевой прокуратуры, проверка установила, что участник специальной военной операции (СВО) имеет право на региональную социальную поддержку, однако ранее возникли трудности с подтверждением его проживания на территории Ставропольского края на момент начала операции.

Прокуратура подала иск в суд для установления факта проживания ветерана в регионе, и суд удовлетворил требования. В результате ветеран получил положенные ему выплаты.

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию: danil.yurkov@phkp.ru