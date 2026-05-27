Директор бетонного завода в Ессентуках скрыл более 30 млн рублей

Прокуратура Ессентуков обратилась в суд.

Прокуратура Ессентуков обратилась в суд с иском о взыскании более 31 миллиона рублей с 60-летнего владельца бетонного завода, который обвиняется в сокрытии налогов. Как сообщает пресс-служба прокуратуры Ставропольского края, данный бизнесмен, проживающий в Калужской области, является бенефициарным владельцем компании-производителя бетона.

По информации прокуратуры, он знал о наличии налоговых долгов у предприятия, однако сознательно скрывал денежные средства, используя счета третьих лиц для ведения бизнеса. В результате таких действий бюджету был причинён ущерб в размере свыше 31 миллиона рублей. Прокуратура требует взыскать эту сумму с обвиняемого в пользу государства.

