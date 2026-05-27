Два человека пострадали в Дагестане из-за взрыва газового баллончика

В Махачкале произошел взрыв газового баллона, в результате которого пострадали два человека. Об этом сообщает ГУ МЧС России по Дагестану. Звонок о взрыве газового баллончика поступил из частного жилого дома по адресу: город Махачкала, улица Дачная.

«В результате инцидента двое людей получили термические ожоги рук и были доставлены в ГБУ РД "Республиканская клиническая больница имени А. В. Вишневского" (ожоговый центр)», - говорится в сообщении ведомства.

Также уточняется, что на месте происшествия работают сотрудники 13-й пожарно-спасательной части. Предварительно установлено, что взрыв произошел во время приготовления пищи из-за перегрева бытового газового баллончика объемом поллитра.

Напомним, ранее сообщалось, что при пожаре в многоэтажке на проспекте Юности в Ставрополе погиб человек. Огонь охватил четыре квадратных метра, спасатели эвакуировали четырех жильцов.

