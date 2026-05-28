НовостиПроисшествия28 мая 2026 3:00

В Ингушетии будут судить адвоката за присвоение четырех миллионов рублей

Он обманул своих клиентов и забрал присужденные им деньги
Татьяна ГУЩИНА
Адвокат обманул своих клиентов и забрал присужденные им деньги

В Сунженском районном суде Ингушетии рассмотрят дело адвоката, обвиняемого в мошенничестве с деньгами клиентов. По материалам уголовного дела, в 2018 году он представлял интересы шести жителей республики по коллективному иску. После того как суд взыскал в их пользу более шести миллионов рублей, юрист сообщил гражданам заниженную сумму выплаты. При этом, все средства он получил на свои счета.

Обманув доверителей и сообщив имложную информацию о сумме компенсации, он похитил свыше четырех миллионов рублей.

Во время следствия подозреваемый признал вину и частично возместил ущерб потерпевшим. Его обвиняют в мошенничестве в особо крупном размере.

