В двух селах Ингушетии сильные ливни привели к обрушению скальных пород

Власти горного Джейрахского района Ингушетии ликвидируют последствия обильных дождей. Фото: минавтодортранс Ингушетии.

В результате обильных дождей власти Джейрахского района Ингушетии столкнулись с серией оползней. Так, в горных сёлах Джейрах и Армхи из-за переувлажнения почвы произошло обрушение скальных пород, затронувшее как дороги, так и линию электропередачи.

«Из-за переувлажнения почвы произошло несколько обрушений скальных пород на дорожных участках и на линии электропередачи в высокогорных селах Джейрах и Армхи», – сообщили в муниципальном образовании.

Между тем, за несколько дней до этого на подъезде к курорту Армхи сошёл грунт, что вынудило дорожные службы временно ограничить движение и направить транспорт по объездной дороге. На место была направлена спецтехника, и к настоящему моменту основные работы по расчистке завалов и восстановлению полотна успешно завершены.

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию: danil.yurkov@phkp.ru