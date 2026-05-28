Около 54 млрд рублей направили на поддержку бойцов СВО на Ставрополье. Фото: пресс-служба губернатора Ставрополья

Поддержка участников спецоперации и их семей стала первой темой ежегодного послания губернатора Ставрополья Владимира Владимирова. Во время выступления глава края сообщил, что на эти цели уже направили 54 млрд рублей.

Послание губернатора началось с минуты молчания в память о погибших участниках СВО. После этого Владимиров заявил, что помощь фронту, ветеранам и их близким остается для региона задачей номер один.

По словам губернатора, на Ставрополье уже действует более 50 мер социальной поддержки для участников спецоперации, ветеранов и членов их семей. Речь идет о выплатах, льготах, помощи с лечением, обучением, трудоустройством и другими вопросами.

«Это ключевой вектор государственной политики», – сказал Владимир Владимиров во время выступления.

Также глава края рассказал, что только в 2025 году из Ставрополья на передовую отправили более 400 гуманитарных конвоев. По его словам, работа по поддержке военнослужащих будет расширяться и дальше.

Губернатор поручил краевому министерству труда до 1 октября привести региональную систему помощи бойцам и их семьям в соответствие с последним указом президента России.

danil.yurkov@phkp.ru