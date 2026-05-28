Губернатор предложил объявить 2027 год Годом исторического наследия Ставрополья

Во время оглашения ежегодного послания губернатор Владимир Владимиров предложил объявить 2027 год Годом исторического наследия Ставрополья. В ближайшие четыре года в крае ожидается два крупных юбилея – 250-летие Ставрополя в 2027 году и Пятигорска в 2030 году. Оба праздника по указу президента России стали событиями российского значения:

«Мы живём на земле, которую нам передали деды и прадеды. Мы продолжаем то, что создали они. И сделаем так, чтобы потомки вспоминали нас с благодарностью. Чтобы для них Ставрополье оставалось родным домом, краем для жизни и краем золотых сердец. Напоминание об этом – большие юбилейные даты, которые мы встретим в 2027 и в 2030 годах», – сказал губернатор.

Правительству края уже поручено подготовить план мероприятий к юбилейным датам. Также во время праздников поддержат краеведов, музеев, археологических и архивных исследователей.