Жителей Светлограда просят не подходить к реке Калаус из-за подъема уровня воды

Вода в реке Калаус в районе Светлограда за сутки поднялась почти на 3 метра. Фото: соцсети главы Петровского округа Натальи Конкиной

Глава администрации Петровского городского округа Наталья Конкина сообщила о резком подъёме уровня воды в реке Калаус. За последние 24 часа вода поднялась почти на три метра: если утром 27 мая фиксировалась отметка в 7,55 метра, то сегодня в 14:00 мск уровень составил 10,46 метра.

Учитывая прогнозируемые осадки до конца недели, вероятность подтоплений остаётся высокой. Сотрудники администрации совместно с аварийными службами реагируют на вызовы жителей через систему 112. Гражданам настоятельно рекомендовано соблюдать осторожность и не подходить к прибрежной зоне из-за сильного размыва грунта.

Напомним, ранее сообщалось, что после сильного ливня с градом в городах Кавминвод на Ставрополье начались перебои электричества, останавливались трамваи, а также вышла из строя система насосов региональной канализации.

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию: danil.yurkov@phkp.ru