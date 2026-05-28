В селе Юца на Ставрополье горела баня

Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП
В селе Юца на улице Ессентукской вечером сгорела баня. Как сообщил в своих соцсетях глава Предгорного округа Николай Бондаренко, информация о возгорании бани поступила из ЕДДС в 21:23 мск.
«К месту пожара сразу же выехали экстренные службы округа», – написал он в своем аккаунте.
В пресс-службе МЧС Ставропольского края прокомментировали тревожные новости. По данным ведомства, огонь удалось быстро потушить. Площадь возгорания составила четыре квадратных метра.
«Погибших и пострадавших нет», – сообщили в МЧС Ставрополья.
На ликвидацию возгорания выезжали шесть человек и две единицы техники.
Напомним, в тот же день сообщалось о возгорании в цеху декораций в Государственном русском драматическом театре имени Горького в Махачкале. Пожар потушили на десяти квадратных метрах.
Уважаемые читатели!
Подписывайтесь на наш Telegram-канал и в MAX. Присоединяйтесь к нашим группам в социальных сетях Вконтакте и Одноклассниках
Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию: danil.yurkov@phkp.ru