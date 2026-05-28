В селе Юца на Ставрополье горела баня

К месту пожара сразу же выехали экстренные службы округа Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

В селе Юца на улице Ессентукской вечером сгорела баня. Как сообщил в своих соцсетях глава Предгорного округа Николай Бондаренко, информация о возгорании бани поступила из ЕДДС в 21:23 мск.

«К месту пожара сразу же выехали экстренные службы округа», – написал он в своем аккаунте.

В пресс-службе МЧС Ставропольского края прокомментировали тревожные новости. По данным ведомства, огонь удалось быстро потушить. Площадь возгорания составила четыре квадратных метра.

«Погибших и пострадавших нет», – сообщили в МЧС Ставрополья.

На ликвидацию возгорания выезжали шесть человек и две единицы техники.

Напомним, в тот же день сообщалось о возгорании в цеху декораций в Государственном русском драматическом театре имени Горького в Махачкале. Пожар потушили на десяти квадратных метрах.

Уважаемые читатели!

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и в MAX. Присоединяйтесь к нашим группам в социальных сетях Вконтакте и Одноклассниках

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию: danil.yurkov@phkp.ru