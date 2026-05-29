Прокуратура взяла на контроль отключения света после ливней на Ставрополье. Фото: соцсети

Прокуратура Ставропольского края взяла на контроль восстановление электроснабжения в населенных пунктах, которые пострадали из-за непогоды. Больше всего пострадала территория Кавказских Минеральных Вод, где после мощных ливней и града произошли аварийные отключения света.

Сейчас ведомство контролирует работу по устранению последствий непогоды и восстановлению подачи электроэнергии. Особое внимание уделяют социальным объектам – школам, детским садам и другим учреждениям, где важно обеспечить бесперебойное электроснабжение.

Сильный ливень и град обрушились на Ставрополье днем ранее. В Минераловодском округе, по словам главы муниципалитета Максима Гаранжи, отключились четыре фидера. Без света временно остались жители Минеральных Вод, сел Прикумское, Успеновка, Дунаевка, поселка Анджиевский и хутора Перевальный. Под отключение попали также школа и два детских сада.

Ситуацию осложнила авария на главной канализационной насосной станции Минвод. После отключения электроэнергии объект оказался подтоплен, а насосное оборудование остановилось.

Перебои с электричеством произошли и в Предгорном округе. Ограничения коснулись части жителей поселка Железноводский, станицы Ессентукской и хутора Быкогорка. В Ессентуках, по информации главы города Владимира Крутникова, из строя вышли три фидера, питающие около 50 подстанций.

«Ход аварийно-восстановительных работ и устранение последствий непогоды контролируются надзорным ведомством», – сообщили в прокуратуре Ставропольского края.

