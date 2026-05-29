Штормовое предупреждение на Ставрополье продлили до конца мая Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО. Перейти в Фотобанк КП

Жителей Ставропольского края предупредили о продолжении непогоды. По данным Ставропольского Гидрометцентра, до конца суток 29 мая, а также 30 и 31 мая в регионе снова ожидаются сильные дожди, ливни с грозами, град и шквалистый ветер.

Скорость порывов местами может достигать 20-25 метров в секунду. Ранее сильный ливень и град уже обрушились на города Кавказских Минеральных Вод. В Пятигорске из-за подтоплений и упавших деревьев пришлось ограничивать движение транспорта, а в Минеральных Водах после отключения электричества оказалась подтоплена канализационная насосная станция.

В МЧС Ставрополья призвали жителей быть осторожнее в ближайшие дни. Водителям рекомендуют снизить скорость на дорогах и не парковать автомобили рядом с деревьями и ветхими конструкциями.

Пешеходов просят обращать внимание на провода, ветки и рекламные щиты во время сильного ветра. Также спасатели советуют по возможности не находиться рядом со стенами зданий и держаться подальше от окон во время грозы и шквалов.

Уважаемые читатели!

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и в MAX. Присоединяйтесь к нашим группам в социальных сетях Вконтакте и Одноклассниках

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию: danil.yurkov@phkp.ru