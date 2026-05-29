Ставропольское коммунальщики устраняют последствия непогоды. Фото: администрация Пятигорска

Ставрополье продолжает устранять последствия мощного ливня с градом и шквалистым ветром. Наиболее серьезная ситуация сложилась в Минеральных Водах, где из-за непогоды оказалась обесточена главная канализационная насосная станция.

О ситуации рассказал губернатор края Владимир Владимиров. По его словам, сильнее всего стихия затронула города и села Кавминвод, а также Курский и Георгиевский округа. Повреждения получили автомобили, хозяйственные постройки и здания, в нескольких территориях зафиксированы перебои в работе коммунальных систем и энергетики.

Особое внимание сейчас приковано к аварии на главной канализационной станции Минеральных Вод. После ливня оборудование оказалось подтоплено и обесточено. Специалисты уже ведут откачку воды, чтобы как можно быстрее запустить систему.

«Поручил руководству предприятия задействовать все силы и средства, чтобы оперативно устранить аварию», – сообщил Владимир Владимиров.

Он также поручил краевому минЖКХ держать восстановительные работы на постоянном контроле, а министерству промышленности – подключиться к устранению нарушений на системах электро- и газоснабжения. При необходимости в пострадавшие территории направят дополнительные аварийно-восстановительные бригады.

Отдельное поручение получили главы округов, где прошла стихия. Им необходимо оперативно зафиксировать все повреждения и, если потребуется, вводить режим ЧС. Это поможет быстрее привлечь краевые ресурсы и организовать выплаты пострадавшим жителям.

