Погибший при пожаре мебельного цеха на Ставрополье охранник не был оформлен

Надзорные ведомства выясняют обстоятельства пожар в Михайловске, где погиб 66-летний охранник. Фото: прокуратура СК

На Ставрополье расследуют гибель охранника мебельного цеха на пожаре

Напомним, пожар вспыхнул вечером 26 мая. Загорелось здание мебельного цеха, которой принадлежит индивидуальному предпринимателю. Уже известно, что причина пожара – неосторожное обращение с огнем. В пожаре погиб охранник – мужчина 66 лет, который не был оформлен на предприятии.

В настоящее время Гострудинспекцией организовано оперативное взаимодействие со следственными органами, у работодателя погибшего запрошены соответствующие документы.

«Хочется отметить, что за последние две недели это уже третий случай нарушения трудовых прав, где пострадавшие работали без оформленных трудовых отношений и, как следствие, лишены возможности получения соответствующих социальных гарантий без судебных решений», - говорит руководитель Гострудинспекции в Ставропольском крае Людмила Хохрякова.