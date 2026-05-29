Фото: Леонид ВАЛЕЕВ.

В Новоселицком округе Ставропольского края из-за подтопления дороги ограничено движение транспорта. Как сообщается в соцсетях Госавтоинспекции края, сегодня около 19 часов было ограничено движение транспорта на автодороге: «Александровское – Новоселицкое – Буденновск», с 41 по 57 километры.

«Причиной введенных ограничений стало схождение селевых потоков на проезжую часть с полей», – говорится в сообщении ведомства.

Автомобилистам рекомендовано временно воздержаться от поездок в указанном направлении. Сотрудники Госавтоинспекции сразу же сообщат о снятии ограничений после того, как вода сойдет.

Напомним, ранее сообщалось, что ставропольское коммунальщики устраняют последствия непогоды. Из-за ливней и града повреждения получили автомобили, хозяйственные постройки и здания.

Селевой поток с полей затопил трассу в Новоселицком округе Ставрополья

