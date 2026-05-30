Старое озеро Кисловодска получило санитарный допуск к купальному сезону

Старое озеро Кисловодска получило разрешение перед купальным сезоном Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

В Кисловодске Старое озеро получило санитарный допуск к купальному сезону. Специалисты Роспотребнадзора провели анализы и пришли к выводу, что водоем соответствует всем санитарным нормам. Заключение подписано 28 мая.

«Получили санитарно-эпидемиологическое заключение по Старому озеру. В документе указано, что водный объект соответствует требованиям и может использоваться для купания, отдыха и занятий спортом. Это хорошая новость перед началом летнего сезона», – рассказал мэр Кисловодска Евгений Моисеев.

Старое озеро стало шестым водоемом, получившим разрешение. Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что Роспотребнадзор выдавал разрешение шести прудам в Шпаковском округе и Ставрополе. Перечень разрешенных для купания мест продолжает пополняться.

Уважаемые читатели!

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и в MAX. Присоединяйтесь к нашим группам в социальных сетях Вконтакте и Одноклассниках

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию: danil.yurkov@phkp.ru