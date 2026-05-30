Старое озеро Кисловодска получило санитарный допуск к купальному сезону

В Кисловодске Старое озеро получило санитарный допуск к купальному сезону. Специалисты Роспотребнадзора провели анализы и пришли к выводу, что водоем соответствует всем санитарным нормам. Заключение подписано 28 мая.
«Получили санитарно-эпидемиологическое заключение по Старому озеру. В документе указано, что водный объект соответствует требованиям и может использоваться для купания, отдыха и занятий спортом. Это хорошая новость перед началом летнего сезона», – рассказал мэр Кисловодска Евгений Моисеев.
Старое озеро стало шестым водоемом, получившим разрешение. Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что Роспотребнадзор выдавал разрешение шести прудам в Шпаковском округе и Ставрополе. Перечень разрешенных для купания мест продолжает пополняться.
Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию: danil.yurkov@phkp.ru