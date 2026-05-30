Гуманитарный груз в зону СВО отправили из Буденновского округа Ставрополья

Из Буденновского округа Ставрополья в зону СВО отправили очередной гуманитарный груз. Бойцам передали автомобиль для выполнения боевых задач и перевозки личного состава. Также в посылку вошли генераторы, обогреватели, предметы первой необходимости, еда, питьевая вода.

«А еще – жители округа плетут маскировочные сети. В эту работу вкладывают силы волонтеры, школьники, представители старшего поколения, сотрудники учреждений и многие неравнодушные земляки. Вместе с полезным грузом бойцам передали и частичку домашнего тепла – около тысячи домашних пирожков», – сообщил губернатор Ставрополья Владимир Владимиров.

Ранее Владимиров поддержал выдвижение ветеранов СВО в депутаты на Ставрополье. Об этом он заявил во время ежегодного послания. По словам губернатора,бойцов начали выдвигать кандидатами в депутаты, а часть из них уже работает в органах власти.