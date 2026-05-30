Прокуратура начала проверку после конфликта подростков на Ставрополье

В селе Винсады Предгорного округа Ставрополья прокуратура начала проверку конфликта с участием подростков. Сообщается, что толпа приставала к двум девушкам. Двое мимо проходящих парней сделали группе замечание, за что были избиты. Один из пострадавших получил перелом челюсти.

«Прокуратура проводит по данному факту проверку, в ходе которой будет дана оценка исполнению законодательства о профилактике правонарушений и преступлений несовершеннолетних. Ход и результаты процессуальных действий, проводимых по факту происшествия, взяты на особый контроль надзорного ведомства», – сообщили в прокуратуре Ставрополья.

Ранее в МВД начали проверку происшествия после появления информации об избиении. В настоящее время пострадавшему парню назначили прохождение медицинской экспертизы.