Купальный сезон на Ставрополье откроется 1 июня на 19 пляжах

Купальный сезон стартует на Ставрополье 1 июня с 19 пляжами. Фото: администрация Ставрополя

На Ставрополье 1 июня стартует купальный сезон. Откроется он на 19 пляжах, и это… очень мало! МЧС дает сравнительную статистику: в прошлом году было зарегистрировано 34 официальных места отдыха. А по статистике последних пяти лет в крае ежегодно декларируют от 30 до 40 пляжей.

Но унывать не стоит, ведь даже малое число разрешенных для купания водоемов может увеличиться. Заявки на проверку акватории Роспотребнадзор принимает чуть ли не весь сезон. Так что в ближайшее время список (который пока что не опубликован полностью) будет пополняться. Но все же МЧС Ставропольского края обращает внимание на правила безопасности.

«С начала 2026 года в водоемах края уже утонуло 9 человек, среди которых один ребенок. Эти трагедии произошли вне оборудованных пляжей, где дно не проверено, нет спасателей и отсутствуют буйки, обозначающие безопасную глубину. МЧС Ставрополья напоминает: купаться можно только в официально разрешенных местах».

Даже если вода кажется теплой, а берег выглядит красиво, отсутствие спасательного поста может привести к серьезной опасности. Владельцы «диких» пляжей не несут ответственности за жизнь отдыхающих.

Уважаемые читатели!

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и в MAX. Присоединяйтесь к нашим группам в социальных сетях Вконтакте и Одноклассниках

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию: danil.yurkov@phkp.ru