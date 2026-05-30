Территорию возле 200-летнего дуба начали благоустраивать на Ставрополье

В станице Старопавловской Кировского округа Ставрополья началось благоустройство территории возле 200-летнего дуба. Дерево стоит на улице Советской и считается местной достопримечательностью. Посадили его ровно 200 лет назад – в 1826 году.

«В 1826 году дуб посадил Лука Колтун в честь переселения станицы с реки Куры на реку Малку. В 2018 году ему был присвоен статус “дерево-памятник живой природы”», – рассказали в министерстве природных ресурсов и охраны окружающей среды Ставропольского края.

Тем временем в Дагестане разрушилась часть старинного моста через реку Чирагчай. На видео, опубликованном сотрудниками ГАИ республики, видно, что потоки воды повредили несколько пролетов.

