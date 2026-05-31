Беспилотная опасность 5 часов действовала на Ставрополье

Воскресенье началось на Ставрополье с беспилотной опасности

Около часа ночи 31 мая 2026 года на Ставрополье объявили беспилотную опасность.

«Уважаемые земляки! Следите за передаваемыми сообщениями. За помощью обращайтесь по единому телефону экстренных служб 112», – проинформировал глава края Владимир Владимиров.

В шесть утра губернатор сообщил:

«На территории ставропольского края отбой беспилотной опасности».

О последствиях очередного налета (накануне в регионе действовала авиационная опасность) не сообщается. С памяткой МЧС, как действовать во время подобных режимов, читайте по ссылке.

За минувшую ночь дежурные средства ПВО перехватили и уничтожили 216 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа над территориями 11 субъектов, а также над акваторией Азовского моря.

