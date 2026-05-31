НовостиПроисшествия31 мая 2026 6:27

На подтопление домов пожаловался 91 житель Минвод

Не все заявки подтвердились
Анна ЕГОРОВА
На Ставрополье не прекращаются дожди

МЧС Ставрополья отчиталось, что с вечера субботы, 30 мая, получило 91 заявку от жителей Минераловодского городского округа о возможных подтоплениях.

Специалисты успели проверить 58 обращений и подтвердили подтопление 16 домовладений. 33 заявки находятся в работе.

На момент публикации сообщалось, что вода остается в шести домах. Два из них расположены в городе Минеральные Воды, еще четыре – в селе Левокумка. Уровень воды там составляет порядка двух сантиметров.

«Специалисты продолжают обследовать территории. Принимаются все меры для устранения последствий подтоплений. Ситуация находится на постоянном контроле», – рассказали в пресс-службе Главного управления МЧС по Ставропольскому краю, призвали население сохранять спокойствие и обязательно информировать экстренные службы о новых случаях подтоплений.

Ранее в регионе до конца мая продлили штормовое предупреждение: синоптики снова прогнозируют ливни, град и ветер до 25 м/с.