Штормовое предупреждение на Ставрополье продлили до 2 июня

Затяжные осадки спровоцировали переувлажнение почвы

Ставропольский Гидрометцентр опубликовал список штормовых предупреждений об опасных и неблагоприятных метеорологических явлениях в крае на ближайшее время.

Так, до конца суток 31 мая, 1 июня, ночью и в первой половине дня 2 июня местами в регионе ожидаются ливни, грозы, град и сильный ветер до 20-25 м/с. Температура воздуха в разных округах в воскресенье составит 6-12 градусов в ночные часы, плюс 13-23 – в дневные. В краевой столице столбики термометров не поднимутся выше 10-15 градусов. Во вторник значительно потеплеет во всем регионе – до плюс 18-23.

Помимо этого ставропольцев предупредили, что из-за продвижения паводочной волны до 1 июня включительно на реке Калаус продолжится подъем уровня воды с достижением опасных отметок.

Еще одна проблема – переувлажнение почвы.

«Опасное агрометеорологическое явление сохраняется поселке Бородыновка и селе Нагутское Минераловодского муниципального округа», – добавили в краевом центре по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

Как объясняют в Россельхозцентре, переувлажнение почвы ведет к нарушению доступа кислорода к корням (все поры в почве заполняет вода) и минерального питания, блокируется поглощение азота, калия и фосфора. Искусственный город растения провоцирует пожелтение листьев. Микрофлора почвы меняется с полезной на патогенную, у растений снижается иммунитет, они становятся более уязвимыми перед болезнями.

