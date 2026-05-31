НовостиОбщество31 мая 2026 12:56

Памятники Высоцкому, Тому Сойеру и Робинзону Крузо появятся в Железноводске

Мастера уже приступили к работе над скульптурами
Анна ЕГОРОВА
Оригинальные памятники появятся уже в ближайшее время. Фото: администрация Железноводска

В Железноводске продолжается масштабное благоустройство парка имени Станислава Говорухина, который находится в районе пересечения улиц Карла Маркса и Проскурина.

Как рассказал глава города-курорта Евгений Бакулин, в ближайшее время здесь появятся оригинальные памятники:

«Мастера уже приступили к работе. Скоро мы сможем лично оценить результат их кропотливой работы и насладиться встречей с любимыми героями – Владимиром Высоцким, Томом Сойером и Гекльберри Финном, Робинзоном Крузо. Это не просто скульптуры, это возможность оживить страницы книг, сделать их более осязаемыми и близкими для каждого из нас».

Ранее «КП-Северный Кавказ» показала, как проходит процесс реставрации исторических фонтанов «Дельфины», который появились в Ставрополе более 70 лет назад. Сейчас щук освободили от «золота».