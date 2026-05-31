Неизвестный изрезал трех подростков в Ингушетии

В Ингушетии возбуждено уголовное дело по факту умышленного причинения тяжкого вреда здоровью трем несовершеннолетним.

Как рассказали в пресс-службе республиканского Следственного управления СКР, накануне вечером молодые люди 15-ти, 17-ти и 19-ти лет находились в селе Экажево Назрановского района:

«На почве внезапно возникших неприязненных отношений между ними и неустановленным лицом на проезжей части улицы Джабагиева произошел конфликт, переросший в драку».

Преступник достал нож и нанес всем трем оппонентам множественные удары. Пострадавших доставили в больницу, их жизни в настоящий момент ничего не угрожает. Нападавшего ищут. Ему грозит до 12 лет лишения свободы с ограничением свободы на срок до двух лет либо без такового.

Параллельно уголовное дело о нападении на подростков расследуется на Ставрополье. Парни заступились за двух девушек, с которыми слишком навязчиво пыталась познакомиться толпа. За это их избили.