Уголовное дело возбудили после драки подростков на Ставрополье

В селе Винсады Предгорного округа Ставрополья следователи возбудили уголовное дело после драки подростков. Сообщается, что толпа очень навязчиво пыталась познакомиться с двумя девушками. Это заметили два проходящих мимо парня и вступились за незнакомок. За это их избили.

«В результате чего у одного из пострадавших была сломана челюсть, он был госпитализирован в больницу. Следственным отделом по Предгорному району СК России по Ставропольскому краю по данному факту возбуждено уголовное дело», – сообщили в СУ СКР по Ставрополью. Статья, по которой подозревают подростков, не называется.

Все участники инцидента уже установлены. С ними начали работу правоохранительные органы. Следователи осмотрели место драки и продолжают устанавливать все обстоятельства потасовки. К проверке подключены и прокуратура с МВД.

