Специалисты выясняют, какой продукт спровоцировал массовое отравление в Пятигоске Фото: Юлия ПЫХАЛОВА.

В ряде групп в социальных сетях и федеральных СМИ прошла информация, что более чем до 30 выросло количество человек, отравившихся в кафе паназиатской кухни в Пятигорске. Называется цифра от 28 до 33 пострадавших. Подавляющему большинству понадобилась госпитализация, нескольким посетителям помощь оказали на месте.

Официально данная информация пока не подтверждается. Управление Роспотребнадзора по Ставрополью сообщило о регистрации 10 случаев заболевания острыми кишечными инфекциями, у 9 пациентов обнаружены маркеры сальмонелл.

Краевое Следственное управление СКР, которое проводит проверку по признакам преступления, предусмотренного статьей 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности для жизни и здоровья потребителей), также называет цифру в 9 человек.

Глава Пятигорска Дмитрий Ворошилов держит ситуацию на контроле и сообщает актуальную информацию по ситуации на своих ресурсах. Он также не говорит о десятках отравившихся.

Мэр подчеркнул, что владельцы кафе повели себя ответственно, открыто и честно признались в соцсетях о произошедшем, закрыли заведение, пообещали максимально содействовать проверке и передать на экспертизу образцы всех продуктов.

«Недавно сам у них заказывал доставку домой», – поделился Дмитрий Ворошилов. Позже, когда подписчики оставили сотни удивленных реакций на публикации, он добавил: «Введу в когнитивный диссонанс тех, кто был шокирован этим сообщением. Я еще иногда гиро на Дзержинского беру себе на обед с "грушей" (газированным напитком – прим.)»