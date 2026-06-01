На КМВ круглосуточно следят за уровнем воды в реках

Уровень воды в реках держат на контроле. Фото: соцсети главы Минераловодского МО

В Минераловодском округе продолжается мониторинг уровня воды в реках. Ситуацию в своих соцсетях комментирует глава муниципального образования Максим Гаранжа. По его словам, за последние сутки на соседних территориях наметилась тенденция к снижению уровня воды в реках.

Особое внимание уделяется селу Левокумка. Здесь вода дошла до части домов по улицам Лесная, Молодёжная, Набережная и Есенина.

Для оперативного реагирования на месте работают две дежурные группы спасателей из Минераловодского управления по чрезвычайным ситуациям. Мониторинг продолжается, связь с соседними территориями поддерживается.

Напомним, что в конце прошлой недели на регион КМВ обрушились сильные дожди. Вечером 30 мая в региональное управление МЧС поступила 91 заявка от жителей Минераловодского округа. Люди сообщали о возможных подтоплениях на своих территориях.

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию: danil.yurkov@phkp.ru