После массового отравления в Пятигорске проверят пищеблоки школ и лагерей КМВ

После массового отравления в Пятигорске проверят пищеблоки школ и лагерей

После массового отравления посетителей кафе в Пятигорске власти Ставрополья решили организовать дополнительные проверки пищеблоков в образовательных учреждениях и детских лагерях. Такое поручение дал губернатор края Владимир Владимиров.

На сегодняшний день за медицинской помощью после посещения заведения паназиатской кухни обратились уже 50 человек, в том числе трое детей.

«Все пациенты получают необходимое лечение. Состояние заболевших оценивается как удовлетворительное, тяжелых пациентов нет», – сообщил Владимиров.

Ситуация остается на особом контроле краевых властей до полного выздоровления всех пострадавших.

Параллельно в регионе намерены усилить профилактику подобных происшествий. Министерству образования Ставропольского края поручено совместно с профильными службами провести проверки пищеблоков образовательных учреждений и детских лагерей сначала на территории Кавказских Минеральных Вод, а затем и по всему краю.

Как добавил губернатор, главная задача таких мероприятий – обеспечить безопасность детей и качество питания во время летней оздоровительной кампании.

Напомним, массовое отравление произошло в одном из кафе Пятигорска в минувшие выходные. Изначально сообщалось о девяти посетителях, у которых были обнаружены маркеры сальмонеллеза. Позже число пострадавших стало расти. Среди заболевших оказались и дети пяти и четырнадцати лет.

Что именно привело к вспышке заболевания, сейчас выясняют специалисты. Рассматриваются различные версии, включая поставку некачественных продуктов, нарушение условий хранения и ошибки при приготовлении блюд.

По факту произошедшего следователи возбудили уголовное дело по статье о нарушении санитарно-эпидемиологических правил, повлекшем массовое заболевание людей. Работа кафе приостановлена, а владельцы заведения заявили о готовности сотрудничать со следствием.

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию: danil.yurkov@phkp.ru