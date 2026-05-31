Эксперты выясняют, каким блюдом или продуктом отравились посетители кафе паназиатской кухни.

Обновлено. Количество пострадавших увеличилось до 39.

В Пятигорске продолжают выяснять причины массового отравления в кафе паназиатской кухни, где ел даже глава города-курорта Дмитрий Ворошилов. По первоначальным данным краевых управлений Роспотребнадзора и Следкома, маркеры сальмонелл обнаружили у 9 посетителей заведения. Позже количество пострадавших выросло до 36 человек, 31 из которых находятся в больнице. 5 человек отказались от госпитализации и были направлены на амбулаторное лечение.

Официальной информации о госпитализированных несовершеннолетних сначала не поступало. «КП-Северный Кавказ» удалось найти как минимум две семьи, в которых отравились дети. Люди объяснили, почему не попали в сводки.

«Вчера в шесть утра всем стало плохо. Нас забрали с дочкой по скорой, муж с сыном остались дома. Дети никогда не ели такую еду, а тут попросили откусить. Боли настолько сильные у всех, что ни с чем не сравнить. С кровати встать тяжело, делают капельницы, но даже это не помогает от сильных болей в животе. Мы думали, что что-то съели дома. А когда написали про кафе, поняли, что тоже там кушали накануне, только забыли про это и не сказали врачам», – рассказала пятигорчанка Ксения.

«Мы с дочерью тоже там отравились, никогда так плохо в жизни не было! Лечимся амбулаторно, колем антибиотики. Были выходные, поэтому обратились в частную клинику. Теперь обратимся в государственную поликлинику, пусть фиксируют», – поделилась другая посетительница кафе.

Пользователи соцсетей разделились на два лагеря. Одни пишут, что с 2021 года в данном кафе происходили отравления, но они были единичными и не получали огласки. Другие говорят, что несколько лет едят там и с друзьями, и с детьми, и никогда проблем не было. Что стало причиной ЧП – поставка некачественной продукции, неправильное хранение, нарушение технологии приготовления – сейчас устанавливают эксперты.

Вечером 31 мая Следственное управление СКР по Ставропольскому краю сообщило о возбуждении уголовного дела по статье «Нарушение санитарно-эпидемиологических правил, повлекшее по неосторожности массовое заболевание или отравление людей». Также в ведомстве подтвердили, что среди пострадавших есть дети 5 и 14 лет.

Владельцы кафе уже пообещали максимально содействовать следствию. Точку общественного питания они закрыли.

