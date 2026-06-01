Бастрыкин потребовал доклад по делу о массовом отравлении в Пятигорске

Председатель следственного комитета России Александр Бастрыкин взял на контроль расследование массового отравления посетителей кафе в Пятигорске. По данным следствия, 30 мая после похода в заведение десятки людей почувствовали резкое ухудшение самочувствия. Пострадавших госпитализировали с признаками кишечной инфекции.

«Глава ведомства поручил руководителю СУ СК России по Ставропольскому краю доложить о ходе расследования уголовного дела и установленных обстоятельствах», – добавили в информационном центре СК России.

По факту произошедшего следственными органами СК России по Ставропольскому краю возбуждено уголовное дело по статье о нарушении санитарно-эпидемиологических правил, повлекшем по неосторожности массовое заболевание или отравление людей.

Первоначально сообщалось о девяти посетителях с выявленными маркерами сальмонеллеза, то позже количество заболевших увеличилось до 50 человек. Среди них оказались трое детей. Ситуация остается на контроле краевых властей. Ранее губернатор Ставрополья Владимир Владимиров сообщил, что все пациенты получают необходимую медицинскую помощь.

После происшествия власти приняли решение провести дополнительные проверки пищеблоков образовательных учреждений и детских лагерей. Сначала они пройдут на территории Кавказских Минеральных Вод, а затем по всему Ставропольскому краю.

Сейчас специалисты устанавливают причину вспышки заболевания.

