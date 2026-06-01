Работу главной канализационной станции в Минводах возобновили спустя трое суток

Жителей Минвод призвали сократить сброс воды в канализацию до полного завершения работ

В Минеральных Водах специалисты «Ставрополькрайводоканала» частично восстановили работу главной канализационной насосной станции (ГКНС), пострадавшей от подтопления 28 мая. Напомним, станция была обесточена и подтоплена после сильнейшего ливня.

На данный момент диагностика повреждённого электрооборудования завершена. Уже удалось ввести в строй один из двух основных агрегатов, однако работы по восстановлению второго ещё ведутся.

В связи с этим жителей просят временно ограничить сброс воды в систему канализации до завершения всех ремонтных мероприятий.

Стоит отметить, что на территории Минераловодского городского округа продолжает действовать режим чрезвычайной ситуации из-за паводка, вызванного непогодой. По последним данным, подтопленными оказались 36 жилых домов.

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию: danil.yurkov@phkp.ru