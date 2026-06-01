Ставропольцев ждет короткая рабочая неделя с 8 по 11 июня в связи с Днем России

12 июня отмечается главный государственный праздник — День России. Фото: Ольга ЮШКОВА. Перейти в Фотобанк КП

В начале июня жителей Ставропольского края ждёт сокращённая рабочая неделя в связи с празднованием Дня России. Четверг, 11 июня, будет предпраздничным днём с сокращённой продолжительностью работы.

Выходными днями станут пятница, 12 июня (сам праздник), а также суббота и воскресенье — 13 и 14 июня. Таким образом, подряд идут три выходных. Следующих длинных перерывов по случаю государственных праздников придётся ждать до ноября (День народного единства).

Для справки: День России отмечается 12 июня в честь принятия Декларации о государственном суверенитете РСФСР в 1990 году.

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию: danil.yurkov@phkp.ru