В Дагестане произошло землетрясение магнитудой 2,3

На поверхности толчки не ощущались.

Вечером в понедельник, 1 июня, сейсмологи зарегистрировали на территории Казбековского района Дагестана землетрясение магнитудой 2,3. Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по республике, жертв и разрушений нет.

«В 18:25 мск 1 июня поступила информация о том, что в 17:54 мск на территории Республики Дагестан в Казбековском районе на глубине 16 километров зарегистрировано сейсмособытие магнитудой 2,3 класса 8.2», – говорится в сообщении.

В МЧС также отметили, что на поверхности толчки не ощущались. Социально значимые объекты продолжают работать в штатном режиме. В ведомстве напоминают, что в случае ЧП нужно звонить по телефонам экстренных служб – 101 или 112.

Между тем, это второе за первое полугодие сейсмособытие в Дагестане. Так, буквально 23 мая в республике зафиксировали землетрясение магнитудой 3,6 балла. Подземные толчки не ощущались на поверхности.

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию: danil.yurkov@phkp.ru