Пострадавших от взрыва газа в Ингушетии детей будут лечить в Дагестане

ЧП произошло рано утром 31 мая. Фото: ГУ МЧС по Ингушетии

Троих детей, пострадавших в результате взрыва газовоздушной смеси 31 мая в частном доме в сельском поселении Троицкое в Ингушетии, отправили на лечение в ожоговый центр на базе РКБ имени Вишневского в Махачкале, который является ближайшим межрегиональным узлом для пациентов с тяжелыми термическими поражениями.

Как сообщает пресс-служба минздрава Ингушетии, это учреждение предоставляет высокотехнологичную медицинскую помощь, что критически важно в таких случаях. Состояние детей на момент транспортировки оценивалось как стабильно тяжелое. Сейчас им оказывается вся необходимая помощь.

Напомним, в 09:16 мск 31 мая в ГУ МЧС по Ингушетии поступило сообщение о происшествии в сельском поселении Троицкое: произошел взрыв газовоздушной смеси в частном домое без возгорания. Пострадали пять человек, включая троих детей.

Все пострадавшие были оперативно доставлены в Сунженскую центральную районную больницу, где им была оказана необходимая медицинская помощь. Двое взрослых остаются в реанимации. Их состояние оценивается как тяжелое, и они продолжают получать лечение под наблюдением врачей.

Следственные органы Ингушетии возбудили уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, что повлекло за собой тяжкий вред здоровью. Прокурор республики Андрей Васильченко организовал проверку по данному факту, чтобы установить все обстоятельства и причины произошедшего.

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию: danil.yurkov@phkp.ru