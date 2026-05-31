ЧП произошло рано утром. Фото: ГУ МЧС по Ингушетии

Утром 31 мая 2026 года в селе Троицком Сунженского района Ингушетии произошел взрыв на улице Осмиева. Как установили сотрудники пожарно-спасательных подразделений, прибывшие на место происшествия, в частном доме №23 взорвалась газо-воздушная смесь без последующего возгорания.

Изначально сообщалось о двух пострадавших, госпитализированных в Сунженскую центральную районную больницу. Позже спасатели уточнили, что травмы разной степени тяжести получили пять человек, в том числе трое несовершеннолетних.

Последствия взрыва устраняли 11 специалистов. Фото: ГУ МЧС по Ингушетии

«Привлекались силы и средства Главного управления МЧС России по Республике Ингушетия в количестве 11 человек и 3 единицы техники, – добавили в пресс-службе ведомства.

Данный населенный пункт в последнее время часто попадает в новостные сводки. На днях экстренные службы Ингушетии перевели в режим повышенной готовности из-за обильных осадков. Основной удар стихии пришелся на город Карабулак и сельское поселение Троицкое, потребовалась эвакуация десятков взрослых и детей.

