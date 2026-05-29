В случае ЧС, власти смогут оперативно привлекать ресурсы и быстрее помогать пострадавшим. Фото: мэрия Карабулака

Северный Кавказ продолжает бороться с разгулом стихии. Сильные ливни, обрушившиеся на регионы в конце мая, не ослабевают. Вечером 28 мая мощные осадки с градом накрыли Ставрополье - край до сих пор приходит в себя. А накануне из-за проливных дождей оказались подтоплены населённые пункты в Ингушетии. Ситуация там оказалась настолько серьёзной, что в республике объявили режим ЧС.

Глава Ингушетии подписал указ, которым паводковая обстановка в селе Троицкое и городе Карабулак признана чрезвычайной ситуацией межмуниципального характера. Это значит, что масштаб бедствия вышел за границы одного населённого пункта и требует координации уже на региональном уровне.

На сегодняшний день установлены чёткие границы зоны ЧС – это вся территория Карабулака и села Троицкое. Введён региональный уровень реагирования, что позволяет оперативнее привлекать силы и средства: экстренные службы, коммунальщиков, спасателей. На месте уже работает оценочная комиссия: специалисты обследуют подтопленные дома и фиксируют ущерб.

«Жителям, пострадавшим от подтопления, необходимо подавать заявления о причинённом ущербе. Комиссия учтёт все обращения при подготовке отчётных документов. Для подачи заявления следует обратиться в органы местного самоуправления», - рассказали в правительстве республики.

Жители Дагестана передали в Троицкое гуманитарную помощь.

А тем временем жители Дагестана, которые и сами этой весной пережили несколько мощных потопов, отправили в Троицкое гуманитарный груз чтобы поддержать пострадавших от стихии. Из Хасавюртовского района прибыли машины с питьевой водой, продуктами, помпами для откачки воды, обувью и другими необходимыми вещами.

Затронула непогода и Чечню. В Веденском районе из-за схода оползня повреждён участок дороги, ведущей к населённому пункту Дуц-Хутор. Жителей домов вблизи опасного участка эвакуировали, соседние сёла предупредили об угрозе. Движение автотранспорта перекрыто. Сейчас идут работы по ликвидации последствий и восстановлению проезда.

После оползня провалилась дорога в Чечне

На Северном Кавказе до конца мая действует штормовое предупреждение: ожидаются сильные ливни, грозы, ветер. Но, как бы ни бушевала стихия, люди друг друга в беде не бросают.

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию: danil.yurkov@phkp.ru